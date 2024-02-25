Саміт Кримської платформи-2024 відбудеться у Латвії, - Стефанчук
5315
Цього року парламентський саміт Кримської платформи відбудеться у Латвії.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у рамках форуму "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Парламенти світу минулі два роки дуже активно підтримували ідею проведення Кримської платформи", - зазначив він.
Спікер українського парламенту нагадав, що у 2023 році парламентський саміт відбувся у столиці Чеської Республіки, у Празі. На ньому вдалося зібрати 70 парламентів та парламентських організацій країн світу.
"Цього року ми будемо проводити цей саміт у Латвії", - поінформував Стефанчук.