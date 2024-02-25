Хакерська група "UA25" здійснила масштабну атаку на російські сервери, - Стратком ЗСУ

Українські хакери влаштували масштабну кібератаку на сервери РФ.

Про це повідомляють в телеграм-каналі СтратКому ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Група кіберів, яка називає себе "UA25", отримала доступ до матеріалів логістики по ворожій країні, засекречених матеріалів адвокатів, деяких маркетплейсів", - пишуть в СтратКомі ЗСУ.

Зазначається, що на даний момент було вивантажено більше 5ТБ як особистої так і корпоративної конфіденційної інформації.

Також хакерам вдалось проникнути до внутрішніх серверів країни-агресорки.

"Тепер загроза у кіберпросторі РФ набирає нових обертів, сягають ще більших масштабів по всій країні, що слугує для отримання доступу до серверів влади терористів", - йдеться в повідомленні.

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