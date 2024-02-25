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Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб, - Буданов

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олексій,навальний
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо. Це взято не з інтернету, так скажу, але, на жаль, природним чином", - сказав він.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Вячеслав b3a5e0a6
    буданов какое же ты ДНИЩЕ..
  • Andrew Moon
    Щось він цілий день відмазує - як не КНДР з Іраном так ху-йла...
  • Andrew Moon
    Звідки тобі це відомо? Ти танки на кордоні не бачив поки вони на Троєщину не заїхали. А тут такий освєдомльонний шо караул...
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