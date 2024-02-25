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"Майдан-3" - максимально дорога операція для росіян, однак вона провалюється, - Буданов

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буданов,кирило
Кирило Буданов прокоментував російську операцію "Майдан-3".

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на полях пресконференції "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він зазначив, що "Майдан-3" - "максимально дорога" операція для росіян, але вона вже провалюється, бо українській стороні "відомо все, що вони задумали".

За словами керівника ГУР, у межах цієї операції росіяни спланували створити ситуацію, у якій можна поставити під сумнів легітимність не стільки президента Володимира Зеленського, скільки ухвалення рішень загалом в Україні.

"Після цього, у короткий період, коли вони розраховують на певну "смуту" в українському суспільстві та двоякість ухвалення рішень (те саме буде спроєктоване на наше військо), у період першої половини червня завдати військової поразки на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка: хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо тощо. Ось в цьому вся суть - їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання воєнної поразки", - пояснив він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Тоді він розповів, що росіяни назвали свій план "Майдан-3".

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Vyacheslav Peresunko
    Цікаво, чому Зе сциться від Майдану і ні краплі не боявся вторгнення в 2022 році? Цікаві у влади приорітети.
  • Rostyslav Komarnytsky
    😊 Жодні кацапи не можуть організувати Майдан. І Буданов вкотре підтвердив свою профпридатність. Майдан - це природна захисна реакція українців на спроби зробити з них бидло.
  • Лариса Шутенко
    Пошёл ты нафуй козёл зелёный, брехливое *************** животное! Вы ***** зелёные убиваете Украину и валите что майдан русский проект? Майдану 3 бути!
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