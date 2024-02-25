Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв війну і що це була помилка"

Україна не має інших варіантів окрім перемоги у цій війні, оскільки поразка означає знищення України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, чи не здається Зеленському, що Україна програє у війні і настав час перемовин з Путіним, передає Цензор.НЕТ

"А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну і що це була помилка, велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія. Для всього демократичного світу - це трагедія, і тому повинна бути справедливість у цьому питанні", - заявив президент.

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"Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-го два роки тому. У нас немає цієї альтернативи - не перемогти. Немає можливості програти, тому що, що таке Україна пограє? Програє - нас не буде. Не буде нашого існування, тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя", - додав Зеленський.

"Чи Україна програє і чи буде нам дуже, дуже складно і чи буде велика кількість жертв, залежить від вас, від партнерів, від західного світу. Якщо ми будемо сильні, зі зброєю, ми не програємо цю війну. Ми переможемо, тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть мати великий вплив на його суспільство і тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. Якщо подивитися на меседжі, які дає Путін сьогодні, він оперує фактами, цифрами і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше", - резюмував Зеленський.