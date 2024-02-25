Зеленський про допомогу від США: Рішення потрібне упродовж місяця. Надія на Конгрес є, інакше, я не розумію в якому світі ми починаємо жити

Президент, влада та опозиція в США проінформовані, що Україні необхідно отримати допомогу упродовж місяця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо допомоги США Україні і чи є у Зеленського надія, що Конгрес США схвалить допомогу Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Інакше, я зовсім не розумію в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно в іншому. Тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка впродовж місяця. Я зустрічався з сенаторами від обох партій і всі сигнали, в різних форматах, знає президент, влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібно це рішення упродовж місяця. Це наш запит", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про допомогу США: Отримуємо сигнали щодо розблокування від обох партій

"Вони також знають наш запит щодо ППО. Нам потрібно більше. У будь-якому випадку ці гроші, у більшості своїй, залишаються у США, у тих компаніях, які і є виробниками зброї, яка нам потрібна. Це також не треба забувати. Це не іграшки щодо Конгреса і щодо війни в Україні. У нас є деякі кроки. Це гарантії безпеки. Там з'явилася дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики у США. Але розраховую на те, що США залишаться лідерами демократії у світі", - додав президент.