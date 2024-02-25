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Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації: "3 тисячі поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі"

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Володимир Зеленський
Надалі відповідальність за мобілізацію несуть депутати Верховної Ради.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо термінів прийняття законопроєкту про мобілізацію та на які результати від нього очікує президент, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо закону про мобілізацію. У самому запитанні вже сказали всі складнощі. 3 тисячі поправок. Ну, нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі", - заявив президент.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • YU ST
    Типу Зе тут ні при чому???
  • мыкола дрон
    по констітуції за мобілізацію відповідає глава країни,а цей сруль хоче перекласти відповідальність на зелених лохів,поц рулить країною !
  • Владимир Сухов e5dee246
    Зеленському мобілізація не потрібна ! Та вона і починається не з людей, а з промисловості, яка має працювати 24/7 кожен тиждень.
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