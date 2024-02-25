Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації: "3 тисячі поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі"

Надалі відповідальність за мобілізацію несуть депутати Верховної Ради.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо термінів прийняття законопроєкту про мобілізацію та на які результати від нього очікує президент, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо закону про мобілізацію. У самому запитанні вже сказали всі складнощі. 3 тисячі поправок. Ну, нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі", - заявив президент.

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