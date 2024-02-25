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Росія не повністю відновила Кримський міст, зброю перевозять поромами, - Малюк

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василь,малюк
Керченський міст не повністю відновлений після українських ударів, тому росіяни змушені перевозити поромами.

 Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням УП.

"Ви маєте розуміти, що Кримський міст не відновлений ворогом повноцінно і наразі не використовується для ворожої логістики, а саме для переміщення зброї, засобів ураження, тобто їхнього БК", - зазначив він.

За його словами, Росії доводиться використовувати для перевезення зброї поромні переправи.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Росія не повністю відновила Кримський міст, ми його не повністю знищили...
  • Luk Viktor
    ...."підсиджує" головного розвідника?
  • НБ
    В мене тільки одне питання - чому міст досі функціонує.
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