2024 буде переломним і для Росії - в них не вистачає боєприпасів, - Зеленський

Російська Федерація почала зіштовхуватись з проблемою нестачі озброєння, тому для неї 2024 рік також стане переломним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

За словами президента, Росія почала використовувати зброю, яку отримує від Ірану та Північної Кореї. Це свідчить про те, що країна-агресор теж зіштовхнулась з проблемами на фронті.

"Якщо Росія береться за іранські шахеди, за північнокорейську радянську артилерію та їх ракети, то це говорить, що для них цей рік теж переломний. У них також великий дефіцит", - сказав президент.

Зеленський вважає, що для росіян 2024 рік також буде переломним через великий дефіцит на фронті.

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