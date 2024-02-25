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2024 буде переломним і для Росії - в них не вистачає боєприпасів, - Зеленський

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снаряд,боєприпаси
Російська Федерація почала зіштовхуватись з проблемою нестачі озброєння, тому для неї 2024 рік також стане переломним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

За словами президента, Росія почала використовувати зброю, яку отримує від Ірану та Північної Кореї. Це свідчить про те, що країна-агресор теж зіштовхнулась з проблемами на фронті.

"Якщо Росія береться за іранські шахеди, за північнокорейську радянську артилерію та їх ракети, то це говорить, що для них цей рік теж переломний. У них також великий дефіцит", - сказав президент.

Зеленський вважає, що для росіян 2024 рік також буде переломним через великий дефіцит на фронті.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Це Зеленський, Захисникам України, під Кліщіївкою розповідає!!!
    Сратьєх **********…
  • Дан Корвин
    Переломные годы
    2022 закончились ракеты
    2023 закончились зэки
    2024 закончились снаряды
    20?? закончились ( нужное вставить )
  • Валентин Коваль 7c749467
    Якого хера нам переживати за рашку?-- нам би своє шось мати
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