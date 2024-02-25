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Зеленський про стеження за журналістами Bihus.info: Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться. Малюк навіть розформує цей відділ

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Володимир Зеленський
Слідство розбереться зі стеженням за журналістами Bihus.info, хто це робив, якщо там було замовлення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо незаконного стеження за журналістами Bihus.info і притягнення керівництва СБУ до відповідальності, у разі їх причетності до стеження, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво в СБУ відповідного напрямку, ДЗНД, керівник, незважаючи на те, знала ця людина про це чи не знала, я не хочу розбиратись, вже розбираються самі правоохоронці, цю людину було звільнено (начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. – Ред.). Голова СБУ Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи.

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Мені все одно, хто замовник, звільнено людину цю. А далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення", - заявив Зеленський.

Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Юрий 12adf9d3
    Бутусова не пустил ссыкун.
  • Пересічний українець 3af2245a
    Мені все одно, хто замовник - сказав Зеленський - тим більше, що це я...
  • Пересічний українець 3af2245a
    ЗАМОВНИК БАНДИТСЬКИХ ДІЙ СБУ - президенту ВСЕ ОДНО !!!

    Ні в кого мізки не винесло ???

    Президенту України, клоуну Зеленському, все одно, що СБУ виконують замовні бандитські операції.

    Днище. Боже - храни Україну. Більше сподіватися ні на кого.
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