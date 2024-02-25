Зеленський про стеження за журналістами Bihus.info: Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться. Малюк навіть розформує цей відділ
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо незаконного стеження за журналістами Bihus.info і притягнення керівництва СБУ до відповідальності, у разі їх причетності до стеження, передає Цензор.НЕТ.
"Керівництво в СБУ відповідного напрямку, ДЗНД, керівник, незважаючи на те, знала ця людина про це чи не знала, я не хочу розбиратись, вже розбираються самі правоохоронці, цю людину було звільнено (начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. – Ред.). Голова СБУ Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи.
Мені все одно, хто замовник, звільнено людину цю. А далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення", - заявив Зеленський.
Стеження за Bihus.Info
Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.
"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.
Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.
СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.
Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.