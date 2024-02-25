СБУ використовує дрони "Sea Baby" як багатоцільову платформу і готує нові сюрпризи РФ, - Малюк

Служба безпеки України використовує морські дрони "Sea Baby" як багатоцільову платформу і готує з їх допомогою нові сюрпризи ворогу у 2024 році.

Про це Голова СБУ Василь Малюк повідомив під час форуму "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ.

"СБУ сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога - на тимчасово окупованих територіях та вглибині рф. Нами було створено декілька цікавих нових розробок, а саме 2 надводних дрони. Один із них "Sea Baby" - це наш флагман. По суті, це багатоцільова платформа. І наразі ми її використовуємо не лише в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування, і для інших заходів, але не буду забігати вперед і розкривати наші задуми ворогу", - повідомив Василь Малюк.

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Він розповів, що морські дрони СБУ вразили вже 11 кораблів Чорноморського флоту росії. Причому частина з них – це безповоротна втрата, а на відновлення інших може знадобитися тривалий термін.

Також Василь Малюк зазначив, що двічі вражений Службою безпеки Кримський міст досі не відновлений ворогом повноцінно, тож не використовується для військової логістики та переміщення озброєння.

Водночас свою роботу повітряними безпілотниками СБУ розділила на кілька зон, починаючи від лінії фронту і вглиб території рф понад 120 км.

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До трофеїв спецслужби за цим напрямом Василь Малюк відніс повністю знищені за рік 516 ворожих танків, комплекси ППО "Тріумф", нафтопереробні потужності та інші військові обʼєкти й підприємства, що забезпечують російський ВПК.

"Це цілком законні наші цілі", - наголосив Голова СБУ.

Окрім того, за словами Василя Малюка, за минулий рік спецслужба викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.

Протидіє СБУ і спробам технічного проникнення ворога до сил оборони. Служба виявила більше тисячі таких проникнень, для яких ворог використовував 7 типів ШПЗ – шифрувально-програмних закладок.

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Також з початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад 2 тис. зрадникам і майже 5 тисячам колаборантам, пособникам рф і навідникам. У тому числі триває робота з очищення від російського впливу церковного середовища. На сьогоднішній день суди вже винесли 22 обвинувальні вироки священнослужителям.

"СБУ є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини", - наголосив Василь Малюк.

Він закликав українців єднатися для досягнення спільної мети – перемоги України.