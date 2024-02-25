Росіяни обстріляли Херсонщину - загинуло двоє людей, - прокуратура
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На Херсонщині у Бериславському районі внаслідок вибуху снарядів на власному подвір’ї загинули чоловік і жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"25 лютого близько 15:00 армія рф обстріляла один з населених пунктів Бериславського району. Внаслідок вибуху снарядів на подвір'ї власного будинку загинули 44-річний чоловік та жінка 62-років", - повідомляє обласна прокуратура.
За їхньою інформацією, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).