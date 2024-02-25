У березні-квітні Україні буде складно. Росія готує контрнаступ на кінець травня-початок літа, - Зеленський

У березні-квітні Україні буде складно, крім того Росія планує наступ на кінець травня або на початок літа.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є коливання в США, які мають вплив на деякі держави. Хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску.

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Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою. Я вважаю, що їх бій (наступ - ред.), який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план. Переломним моментом стануть вибори у США. І після цього ми розумітимемо, що відбудеться далі", - розповів президент.