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Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну та нові деталі підтримки від Франції

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зеленський
Президент Франції Емманюель Макрон незабаром приїде в Україну. Під час його візиту будуть оголошені нові деталі безпекової підтримки від Франції.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо приїзду Емманюеля Макрона в Україну, і він тут буде. Я розумію, коли буде - через безпеку не кажу конкретну дату, це буде скоро", - сказав Зеленський.

За його словами, з візитом Макрона "з’являться ще деякі деталі щодо підтримки України: важливі, нові".

"Якщо казати про артилерію - Емманюель знає, що ми вдячні за артилерію CAESAR, вона гарно працює… Кілька десятків артилерійських систем ми очікуємо від французької сторони, і від наших партнерів. Ще є деякі речі, але про них пізніше, коли він приїде", - пояснив глава держави.

Читайте: Макрон запросив лідерів європейських країн до Парижу для обговорення допомоги Україні

Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • the FAT
    конферансьє
  • 133133
    От зараз напишу про Францію і піду спати.

    Колись в далекому 2019 році, коли пройшов 2 тур виборів і цю скотину вибрали остаточно, я ще надіявся, шо він в останній момент скаже, шо мов, чуваки, звиняйте, я просто приколовся.

    І він тоді зі своєю скумбрією полетів до Парижу. Сиділи у всяких кафешках.

    Я тоді думав, якшо б мене вибрали президентом, то я б сидів в бібліотеці серед найкращих фахівців і срав би тіфтєлями від страху відповідальності за країну.

    а йому було пох !
  • Николай Влад
    Десятки Цезарів, це звичайно, шикарно в нинішній ситуації для України.
    Головне, щоб і снарядів для них дали побільше.
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