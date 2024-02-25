Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну та нові деталі підтримки від Франції

Президент Франції Емманюель Макрон незабаром приїде в Україну. Під час його візиту будуть оголошені нові деталі безпекової підтримки від Франції.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо приїзду Емманюеля Макрона в Україну, і він тут буде. Я розумію, коли буде - через безпеку не кажу конкретну дату, це буде скоро", - сказав Зеленський.

За його словами, з візитом Макрона "з’являться ще деякі деталі щодо підтримки України: важливі, нові".

"Якщо казати про артилерію - Емманюель знає, що ми вдячні за артилерію CAESAR, вона гарно працює… Кілька десятків артилерійських систем ми очікуємо від французької сторони, і від наших партнерів. Ще є деякі речі, але про них пізніше, коли він приїде", - пояснив глава держави.

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