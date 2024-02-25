Десять систем ППО Patriot в індустріальних центрах кардинально змінили б ситуацію у війні, - Зеленський
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Передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив під час пресконференції 25 лютого.
Глава держави наголосив, що якби Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".
"Ми зламали б їхню оборону і пішли вперед. Десять Patriot - це кардинально змінило б ситуацію", - зазначив Зеленський.