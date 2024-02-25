Новини

Десять систем ППО Patriot в індустріальних центрах кардинально змінили б ситуацію у війні, - Зеленський

4 90464
patriot
Передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив під час пресконференції 25 лютого.

Глава держави наголосив, що якби Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".

"Ми зламали б їхню оборону і пішли вперед. Десять Patriot - це кардинально змінило б ситуацію", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія навчає військових ЗСУ технічного обслуговування систем Patriot, - ЗМІ

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Воно ще танцює...?

  • Ksenia VB
    Так це твоя провина що не дали.
    Військовий антураж і відосики з незламною бородатою пикою вже нікому не цікаві
  • Sergiy Vitalyovich
    ЗЕсволота не хоче розповісти, скільки систем ППО Patriot можна було б придбати за ті кошти, які було розкрадено/витрачено на реконструкції судів, універмагів, стадіонів і т.п. вже під час повномасштабної війни (не кажучи вже про витрачене ЗЕскотами до її початку)?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини