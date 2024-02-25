Зеленський про передачу Taurus: "Спочатку США, а потім Німеччина, і так в усьому завжди"

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна "матиме результат в питанні передачі Україні ракет Taurus.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо передачі Україні ракет Taurus, передає Цензор.НЕТ.

Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надану підтримку: "Він проявив лідерство у Європі, у нього найпотужніший договір з нами, і серйозна підтримка".

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"Для нас дуже важлива ця зброя, про яку ви сказали. Я скажу вам так: США, а потім Німеччина, і так в усьому завжди. Не те, що канцлер залежить від президента, а те, що порядок дій щодо рішення про ті чи інші види зброї, з мого досвіду, завжди був такий. Якщо Сполучені Штати робили крок уперед – то ми могли потім також говорити і наводити це як приклад іншим. Ну а так як я в позитивному настрої щодо Сполучених Штатів - вважаю, що ми будемо всюди мати результат", – сказав Зеленський.