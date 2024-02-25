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Зеленський: Україна не веде переговорів щодо застосування армій партнерів на своїй території

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Володимир Зеленський
Україна не веде переговорів із партнерами щодо застосування їх військ на території України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армій на території України. Якщо Україна буде у НАТО, то для нас це найпотужніші безпекові гарантії. І, відповідно, я думаю, що ми будемо застосовувати 5-ту поправку, якщо так станеться. Хоча і з того, що ми бачимо, на жодну з країн, які в НАТО, РФ не нападає", - сказав глава держави.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Snart
    Чому?
  • Сергей121
    У нас шо, бенефіс одного актора сьогодні?
    То, шо воно захудалий припіздекнутий кривляка вже всі в курсі. А справи в державі зараз такі, що цю шелупонь слухати чи читати про нього просто немає сил. Хєнєралісімус рояльний.
  • Snart
    Час іде, все змінюється. Не треба відкидати такі теоритичні можливості.
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