Зеленський: Україна не веде переговорів щодо застосування армій партнерів на своїй території

Україна не веде переговорів із партнерами щодо застосування їх військ на території України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армій на території України. Якщо Україна буде у НАТО, то для нас це найпотужніші безпекові гарантії. І, відповідно, я думаю, що ми будемо застосовувати 5-ту поправку, якщо так станеться. Хоча і з того, що ми бачимо, на жодну з країн, які в НАТО, РФ не нападає", - сказав глава держави.

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