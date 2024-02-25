Зеленський назвав цілі аудиту ЗСУ: Перш за все, питання резервів, ротацій - скільки людей мобілізовано, який відсоток з них був на фронті

У Міноборони та ЗСУ наразі проводиться аудит, щоб зрозуміти реальний стан війська після двох років війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз головком проводить аудит, він хоче бути в кожному місці, в кожні бригаді, на відповідному напрямку, щоб зрозуміти і зробити висновки. Перш за все, питання резервів, ротацій. Треба в усьому навести порядок і поставити крапку. Не тільки можна боротись, треба відпочивати. Людина повинна розуміти: ось стільки-то днів, потім відійшла, відпочила, розраховати свої сили. Для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. Це також факт. Ми повинні визначати свої слабкі місця. Вони були, вони є і нам потрібно їх виправити. А щоб виправити, треба зрозуміти, що відбувається", - заявив Зеленський.

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Також, за словами президента, буде аудит тероборони, того, що відбувається в ДФТГ: "В цілому картина повинна бути, аудит після двох років. Що в кабінетах, скільки людей там знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті. Це дуже важливе питання. І багато інших".

Він також навів приклад "і про нас, і про наших партнерів": "У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони й не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів. Але є питання і треба відповісти. Для цього і аудит".