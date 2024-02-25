Зеленський назвав цілі аудиту ЗСУ: Перш за все, питання резервів, ротацій - скільки людей мобілізовано, який відсоток з них був на фронті
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз головком проводить аудит, він хоче бути в кожному місці, в кожні бригаді, на відповідному напрямку, щоб зрозуміти і зробити висновки. Перш за все, питання резервів, ротацій. Треба в усьому навести порядок і поставити крапку. Не тільки можна боротись, треба відпочивати. Людина повинна розуміти: ось стільки-то днів, потім відійшла, відпочила, розраховати свої сили. Для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. Це також факт. Ми повинні визначати свої слабкі місця. Вони були, вони є і нам потрібно їх виправити. А щоб виправити, треба зрозуміти, що відбувається", - заявив Зеленський.
Також, за словами президента, буде аудит тероборони, того, що відбувається в ДФТГ: "В цілому картина повинна бути, аудит після двох років. Що в кабінетах, скільки людей там знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті. Це дуже важливе питання. І багато інших".
Він також навів приклад "і про нас, і про наших партнерів": "У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони й не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів. Але є питання і треба відповісти. Для цього і аудит".