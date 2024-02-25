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Росіяни знову розстріляли українських військовополонених, - Лубінець. ВIДЕО

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Зафіксовано черговий розстріл українських полонених росіянами.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", - написав омбудсмен.

Точна кількість страчених росіянами українців не відома, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці СОУ.

За словами Лубінця, відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців. 

"Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених. Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними "конвенціями", "правилами" та "звичаями" - жорстокості, підлості, ницості. Такі вбивства військовополонених – випадки не поодинокі. За них має бути покарання", - наголосив уповноважений.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Ну і де скликання засідання РадБезу ООН на вимогу України??

    Єрмак, уже вилетів до ООН в США??
  • Валентин Коваль 7c749467
    Вже місяць показують шо рашковани в полон не беруть
  • Alex Vassago
    Ми всі дуже часто сміємось над тим як кацапи здійснюють самогубство...
    Смішного нічого немає, тому, що вони розуміють що буде далі.
    А наші, піднімають руки.
    Цинічно звучить з уст 58-річного "диванного", але здаватись марно.
    Смерть або так, або інакше. Бо це війна.
    У кацапів є наказ - полонених не брати, бо вони срати хотіли і на обмінний фонд і на Женевські конвенції і на мораль з совістю.
    Тож, єдиний шлях, смерть в бою, самогубство або бути вбитим як скотина. Хто знає інший вихід - киньте в мене камінь...
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