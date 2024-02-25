Російський дрон переслідував кортеж голови МЗС Німеччини Бербок на Миколаївщині, - Bild

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була змушена змінити програму свого візиту в Миколаєві, через те, що її кортеж в якийсь момент почав переслідувати російський дрон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це у п'ятницю, 25 лютого, повідомляють німецька громадсько-правова медіакомпанія ZDF і газета Bild.

Кореспондент Bild Надя Асвад, яка супроводжувала Бербок в поїзді, повідомила, що колона машин з головною МЗС Німеччини рухалася в бік Чорного моря, щоб відвідати опріснювальну станцію, розташовану в 50 км від лінії фронту.

"По дорозі на станцію над колоною машин був помічений російський розвідувальний безпілотник. Зазвичай за його появою йде атака з повітря, - повідомляє видання Bild у своєму Telegram-каналі. - В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні, водії почали намагатися уникнути дрона. Але він летів за колоною, переслідуючи їх. У результаті їм вдалося відірватися, дрон відлетів геть".

Журналісти ZDF додають, що МЗС Німеччини підтвердило зміну програми візиту Бербок. Членам німецької делегації після інциденту запропонували пересісти до броньованих автомобілів. За кілька годин кортеж глави МЗС вже перетнув кордон із Молдовою.

Через деякий час повітряну тривогу в Миколаєві було скасовано. У суботу Бербок перебувала з візитом в Одесі і була змушена провести вечір у бомбосховищі, оскільки у місті оголосили повітряну тривогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала в Одесу на річницю повномасштабної війни. ФОТОрепортаж