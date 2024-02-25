Мер Лондона Хан пропонує конфіскувати майно "друзів Путіна"

Мер Лондона Садік Хан закликав британський уряд конфіскувати майно росіян, які мають тісні зв’язки з Путіном.

Про це йдеться у листі Хана до міністра житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Великої Британії Майкла Гоува, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Він закликав уряд "терміново вжити заходів" для конфіскації та подальшого продажу майна, яке було придбане "друзями Путіна", і спрямувати ці кошти на допомогу тим, хто цього потребує.

За його словами, якщо продати майно вартістю 1,1 млрд фунтів стерлінгів (понад $1,3 млрд), яке, за даними Transparency International, у 2022 році було придбане росіянами, звинуваченими в корупції або пов'язаними з Кремлем, це забезпечило б достатнє фінансування для спорудження понад 4 тис. недорогих житлових будинків.

"Це може включати надання доступного житла деяким українцям, для яких Лондон став домівкою після виїзду з України через вторгнення Путіна", - підкреслив мер.

Він також закликав відновити програму Ukraine Family Scheme, що дозволяла українцям возз'єднуватися з близькими родичами, які отримали притулок у Великій Британії.

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