Російські окупанти протягом 25 лютого 32 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 182 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 182 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначено: "Білопільська громада: з території рф ворог бив з мінометів (50 вибухів), артилерії (2 вибухи) та АГС (10 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійські обстріли (17 вибухів), обстріл з мінометів (12 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з АГС (5 вибухів) та мінометів (34 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів) та мінометів (1 вибух).

Хотінська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріли (6 вибухів) та атака 2-х ворожих FPV-дронів.

Юнаківська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномету та 16 вибухів з артилерії.

Миропільська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади".

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