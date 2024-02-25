Російські окупанти протягом 25 лютого 32 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 182 вибухи, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначено: "Білопільська громада: з території рф ворог бив з мінометів (50 вибухів), артилерії (2 вибухи) та АГС (10 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійські обстріли (17 вибухів), обстріл з мінометів (12 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з АГС (5 вибухів) та мінометів (34 вибухи).
Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів) та мінометів (1 вибух).
Хотінська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріли (6 вибухів) та атака 2-х ворожих FPV-дронів.
Юнаківська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномету та 16 вибухів з артилерії.
Миропільська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади".