Поразка України у війні з РФ матиме "руйнівні наслідки" для США, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

Якщо Україна програє війну Росії то це матиме "руйнівні наслідки" для Сполучених Штатів.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер після візиту в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

В цьому контексті він наголосив на необхідності надати Києву більше допомоги і пообіцяв не "кидати" європейського союзника. За його словами, цей рік є "вирішальним моментом в історії світу".

"Це поворотний момент, переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості - у світі. Коли ми відправилися туди (в Україну – ред.), ми сказали українському народу: Америка вас не покине", - сказав він.

Політик підкреслив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.

Він зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", - додав Шумер.

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