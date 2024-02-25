Поразка України у війні з РФ матиме "руйнівні наслідки" для США, - лідер демократів у Сенаті США Шумер
Про це заявив лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер після візиту в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
В цьому контексті він наголосив на необхідності надати Києву більше допомоги і пообіцяв не "кидати" європейського союзника. За його словами, цей рік є "вирішальним моментом в історії світу".
"Це поворотний момент, переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості - у світі. Коли ми відправилися туди (в Україну – ред.), ми сказали українському народу: Америка вас не покине", - сказав він.
Політик підкреслив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.
Він зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.
"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", - додав Шумер.