Протягом 25 лютого росіяни здійснили 4 безуспішних штурми плацдармів ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗС на лівому березі Дніпра у Херсонській області протягом 25 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів серед них Новотягинка, Тягинка, Кринки, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області".

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