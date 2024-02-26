Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 25 лютого уразили 7 районів зосередження окупантів, 2 позиції ЗРК та 1 позицію артилерії, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по росіянах протягом 25 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 позиції артилерії противника".

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