Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 25 лютого уразили 7 районів зосередження окупантів, 2 позиції ЗРК та 1 позицію артилерії, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по росіянах протягом 25 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 позиції артилерії противника".