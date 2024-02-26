Байден зустрінеться зі спікером нижньої палати Джонсоном для обговорення допомоги України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hil.
Байден має намір підкреслити "нагальність ухвалення двопартійного закону про національну безпеку та збереження роботи уряду".
Байден уже кілька тижнів вимагає від Конгресу виділити кошти на підтримку України у її війні проти Росії, попереджаючи, що відмова від цього стане історичною поразкою, яка може загрожувати глобальній та внутрішній безпеці.
Раніше цього місяця Сенат схвалив фінансування заходів національної безпеки, яке передбачало кошти для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників, але Джонсон вкотре дав зрозуміти, що законопроєкт не буде проголосований у Палаті представників, оскільки в ньому бракує положень щодо захисту від мігрантів з Мексики. Раніше Джонсон зважив неприйнятною пропозицію, яка містила ці положення.