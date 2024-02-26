Позиції Путіна в Криму слабкі, - Джонсон

ЗСУ здатні визволити тимчасово окупований Крим, якщо буде продовження поставок озброєння від союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Він зазначив, що спочатку на Заході були впевненні, що Путін ніколи не віддасть Крим, тому і наполягали, що Україна має хоча б відвоювати сухопутний коридор. Проте зараз думка змінилася.

"Путін дуже вразливий у Криму. І якщо ви подивитеся на інфраструктуру та логістику, то там є великі можливості для ЗСУ. Дійсно відбулися зміни в тому, як люди думають про Крим", − зазначив експрем’єр-міністр Великої Британії.

Джонсон зазначив, що повернути Крим Україна зможе, коли отримає у достатній кількості снаряди великої дальності, реактивні системи залпового вогню Himars, ракети Atacms та Storm Shadow та інше необхідне озброєння.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Західна промисловість сильніша за російську", – наголосив Джонсон.