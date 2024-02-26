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Захід повинен зробити більше для перемоги України у війні, - глава МЗС Великої Британії Кемерон

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кемерон,девід
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Захід не доклав достатніх зусиль для підтримки України.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кемерон заявив в інтерв'ю Голосу Америки

Відповідаючи на запитання, чи зробила Європа все можливе для підтримки України, Кемерон відповів, що ні. Він наголосив, що вражає єдність у риториці на підтримку України

"Ми бачимо, як був єдиний голос у 2014 році в реакції Європейського Союзу. У 2022 році країни проявили повну солідарність. Розширився склад НАТО з приєднанням Швеції та Фінляндії. Наприклад, Німеччина, яка традиційно не постачає зброю, почала надавати її Україні", - зазначив глава МЗС Британії.

Кемерон додав, що Захід повинен бути відданий словам, які він сказав – про підтримку України та віру в українців. Він повинен доводити свою відданість за допомогою надання зброї, фінансування, військової та моральної підтримки – це допоможе Україні виграти війну проти окупантів.

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"Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння. Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали, ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки", - сказав він.

Автор: Марина Макєєва

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