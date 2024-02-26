Не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому, він не дозволить перемогти Путіну в Україні, - Джонсон
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонсон заявив у інтерв’ю "Європейській правді".
"Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості", – сказав Джонсон.
Він нагадав, що Трамп був першим президентом США, який надав Україні серйозну зброю – "Джавеліни", які виявилися дуже важливими в битві за Київ.
Також колишній прем'єр Британії пригадав, що Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів. Тоді США покинули 60 посадовців.
"Американська внутрішня політика є складною. Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин", – сказав Борис Джонсон.
До того ж політик впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін.