Не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому, він не дозволить перемогти Путіну в Україні, - Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що будь-який президент США не дозволить Путіну перемогти в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонсон заявив у інтерв’ю "Європейській правді".

"Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості", – сказав Джонсон.

Він нагадав, що Трамп був першим президентом США, який надав Україні серйозну зброю – "Джавеліни", які виявилися дуже важливими в битві за Київ.

Також колишній прем'єр Британії пригадав, що Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів. Тоді США покинули 60 посадовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон заперечив російські тези про свою причетність до зриву мирних переговорів між Києвом та Москвою

"Американська внутрішня політика є складною. Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин", – сказав Борис Джонсон.

До того ж політик впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін.