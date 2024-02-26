Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 410 700 осіб (+880 за добу), 6555 танків, 9993 артсистеми, 12478 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 410 700 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 410700 (+880) осіб,
танків ‒ 6555 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37) од,
артилерійських систем – 9993 (+12) од,
РСЗВ – 1000 (+1) од,
засоби ППО ‒ 686 (+2) од,
літаків – 340 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),
крилаті ракети ‒ 1910 (+3),
кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,
спеціальна техніка ‒ 1580 (+2)