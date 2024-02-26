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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 410 700 осіб (+880 за добу), 6555 танків, 9993 артсистеми, 12478 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 410 700 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 410700 (+880) осіб,

танків ‒ 6555 (+13) од,

бойових броньованих машин  ‒ 12478 (+37) од,

артилерійських систем – 9993 (+12) од,

РСЗВ  – 1000 (+1) од,

засоби ППО ‒ 686 (+2) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),

крилаті ракети ‒ 1910 (+3),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 1580 (+2)

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Знищення армії РФ

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минуло 10!!!!! років (3655 днів) москальсько-української війни та 2 роки її активної фази. Це більше ніж люба війна, яку вела москальщина за останнє століття. Останньою була Афганська війна, яка тривала 3341 день і в якій було задіяно 546 000 радянських бійців.

    За 2 роки було знищено:
    Бронетехніки - 19 тисяч
    Артилерії - 11 тисяч
    Повітряних цілей - більше 10 тисяч
    Плавучого лайна - 26
    Всього техніки - більше 45 тисяч!

    За день:

    93! одиниці техніки та 880!! чумардосів.
    Арта 13, броня 50!!, логістика 26.
    Ювілей по РСЗВ - 1000!
    Велика шана нашим воїнам! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 410 000!!! це більше, ніж таке місто як Магнітогорськ ...
  • Said_
    От і ювілейний РСЗВ хлопці знищили. Сьогодні знищать ювілейну арту. Слава ЗСУ! Вічна пам'ять загиблим. Найшвидшого одужання пораненим. Не забуваймо донатити підрозділам Сил оборони.

  • Василь Воробець
    Залізо вже палиться традиційно десятками щодня,вата сотнями,швидше б воно все там закінчилось
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