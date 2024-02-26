Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 410 700 осіб (+880 за добу), 6555 танків, 9993 артсистеми, 12478 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 410 700 російських загарбників.

Автор: Марина Макєєва