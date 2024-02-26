Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно, - укази

23 та 24 лютого президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази. Укази Зеленського про присвоєння звання Герой України Так, згідно з указом №89/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ГРИЩЕНКУ Ігорю Миколайовичу - майстер-сержанту.

- майстер-сержанту. Указом №90/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Д АНИЛЬЧУКУ Максиму Олександровичу - капітану.

- капітану. Указом №91/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ДОЛЕЙКУ Олександру Сергійовичу - підполковнику.

- підполковнику. Указом №92/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ЖЕВЕДЮ Іллі Михайловичу - старшому сержанту.

- старшому сержанту. Указом №93/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" МЕЛЬНИКУ Петру Олександровичу - капітану 1 рангу.

- капітану 1 рангу. Указом №94/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ЧУБАРЕВУ Денису Миколайовичу - старшому сержанту.

- старшому сержанту. Указом №99/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ДОБРОБАБЕНКУ Богдану Григоровичу - капітану (посмертно).

- капітану (посмертно). Указом №100/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ГУКАЛУ Василю Михайловичу - солдату (посмертно).

- солдату (посмертно). Указом №101/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" БУЯЛУ Олегу Юрійовичу - лейтенанту (посмертно).

- лейтенанту (посмертно). Указом №103/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ХОМІНІЧУ Сергію Вікторовичу - майору.

- майору. Указом №104/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ФЕДОРОВУ Олегу Васильовичу - сержанту.

- сержанту. Указом №105/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СУКАЧУ Віталію Олексійовичу - молодшому лейтенанту.

- молодшому лейтенанту. Указом №106/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" САБАНІНУ Едуарду Володимировичу - капітану.

- капітану. Указом №107/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" НАСТЕНКУ Олександру Миколайовичу - капітану.

- капітану. Указом №108/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" КУЦЕНКУ Дмитру Олександровичу - молодшому сержанту.

- молодшому сержанту. Указом №109/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" КУЦЬКУ Владиславу Сергійовичу - майору.

- майору. Указом №110/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ШЕВЧЕНКУ Юрію Євгеновичу - солдату (посмертно).

- солдату (посмертно). Указом №111/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЧЕРКАСЕНКУ Олегу Георгійовичу - старшому лейтенанту (посмертно).

- старшому лейтенанту (посмертно). Указом №112/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФАДЄЄНКУ Олегу Віталійовичу - молодшому лейтенанту (посмертно).

- молодшому лейтенанту (посмертно). Указом №113/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ТИТАРЕНКУ Владиславу Вадимовичу - лейтенанту медичної служби (посмертно).

- лейтенанту медичної служби (посмертно). Указом №114/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ТРУХАНУ Павлу Віталійовичу - молодшому лейтенанту (посмертно).

- молодшому лейтенанту (посмертно). Указом №115/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" СЛЮЩЕНКУ Олексію Олеговичу - солдату (посмертно).

- солдату (посмертно). Указом №116/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" СІКИРИНСЬКОМУ Юрію Олексійовичу - старшому сержанту (посмертно).

- старшому сержанту (посмертно). Указом №117/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" РИКОВУ Владиславу Миколайовичу - полковнику (посмертно).

- полковнику (посмертно). Указом №118/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПРУСУ Руслану Анатолійовичу - старшому лейтенанту (посмертно).

- старшому лейтенанту (посмертно). Указом №119/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МАКСІЯНУ Михайлу Івановичу - штаб-старшині (посмертно).

- штаб-старшині (посмертно). Указом №120/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЛОНСЬКОМУ Владиславу Олегович у - капітану (посмертно).

у - капітану (посмертно). Указом №121/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЛОБОДЮКУ Володимиру Іванович у - старшому лейтенанту (посмертно).

у - старшому лейтенанту (посмертно). Указом №122/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КРИМСЬКОМУ Івану Степановичу - капітану (посмертно).

- капітану (посмертно). Указом №123/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КОВАЛЕНКУ Антону Ростиславовичу - молодшому сержанту (посмертно).

- молодшому сержанту (посмертно). Указом №124/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КАВУНУ Олександру Васильовичу - молодшому сержанту (посмертно).

- молодшому сержанту (посмертно). Указом №125/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЖУКОВУ Вадиму Андрійовичу - головному сержанту (посмертно).

- головному сержанту (посмертно). Указом №126/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЖОВАНИКУАндрію Євгеновичу - лейтенанту (посмертно). Також читайте: Залужному та Буданову присвоєно звання "Герой України". ВIДЕО (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська