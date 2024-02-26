Новини

Усі боєприпаси, вироблені в Європі, мають йти до України, - Кулеба

1 40624
боєприпаси,155-мм
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн іншим країнам

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому RND.

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну <...> Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи", – наголосив міністр закордонних справ.

Він зазначив, що про брак боєприпасів говорить "у кожній розмові з партнерами", та поскаржився, що союзники почали нарощувати виробництво "занадто пізно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2024 буде переломним і для Росії - в них не вистачає боєприпасів, - Зеленський

Кулеба також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповують європейські держави у третіх країнах, стали доступними для України.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Mikola Mazurenko
    Вказівки Європі? Хто він такий? Що він курить?
  • Герхард
    А це точно керівник дипломатичного корпусу, а не таксист з Хацапетовки?
  • Олександр Гуменюк 62b65d4d
    Боже....... яке воно кончене........
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини