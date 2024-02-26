Ворог обстрілює правобережжя Херсонщини з артилерії та спрямовує дрони на скупчення людей, - ОК "Південь"
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо порівнювати за інтенсивністю ворожих атак, то ця ніч була менш інтенсивною з боку ворога на південному напрямку, але він усе одно не припиняє вогню, не припиняє використання ударних безпілотників і навіть уночі намагався двічі бити по Херсону. Ворог також продовжує обстрілювати населені пункти правого берега і продовжує авіаційну підтримку своїх штурмових груп, які намагаються штурмувати плацдарм на лівому березі Херсонщини", - сказала Гуменюк.
За її словами, населені пункти на правому березі Дніпра Херсонської області ворог постійно обстрілює з артилерії, але дуже часто намагається використовувати і безпілотники.
"Найгірше, що вони намагаються направляти ці дрони саме на скупчення людей на деокупованій частині Херсонщини. І ця загроза постійно нависає над населенням прибережних населених пунктів", - зазначила Гуменюк.
Вона також повідомила, що минулого тижня доволі результативною була контрбатарейна робота Сил оборони на південному напрямку, де їм вдалося знищити декілька пунктів збереження боєприпасів окупантів, бойових пунктів постачання і складів артилерійських запасів. І очевидно, зауважила Гуменюк, ворогу треба поновити артилерійські запаси.
Крім цього, дуже потужно українські воїни відпрацювали по знищенню там самих гармат і гаубиць.