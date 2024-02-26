Найбільше атак ворога за минулий тиждень відбито на Мар’їнському та Авдіївському напрямках, втрати росіян склали понад 6000 осіб, - Генштаб

За минулий тиждень на фронті відбулося понад 560 бойових зіткнень, окупанти здійснили майже 830 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об’єктах цивільної інфраструктури".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"За минулий тиждень втрати ворога становлять: особового складу - 6100 російських окупантів (до цієї цифри належать усі втрати ворога), 44 танки, 209 бойових броньованих машин, 245 артилерійських систем, 13 реактивних систем залпового вогню, 10 засобів ППО, 4 літаки, 447 безпілотників, 21 крилата ракета, 244 автомобілі, 33 одиниці спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Бойові дії на Сході

На Куп'янському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії в районах Синьківки, Іванівки, Табаївки Харківської області. На цьому напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили близько 20 штурмів противника.

На Лиманському напрямку, за даними речника, українські воїни протягом тижня відбили близько 40 штурмів російських загарбників на позиції українських військ в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського і південно-східніше Виїмки і північніше Веселого Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Донецької області, повідомив Ковальов, російські окупанти вели штурмові дії в районах Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Підрозділи Сил оборони України відбили тут понад 60 штурмових дій противника.

На Авдіївському напрямку, за інформацією Генштабу, російські загарбники продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом тижня здійснили близько 90 штурмових дій на позиції українських військ в районах Ласточкиного, Сєверного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. На цьому напрямку українські захисники завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і у важкому озброєнні.

На Мар'їнському напрямку, повідомив Ковальов, ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України відбили на цьому напрямку понад 220 атак російських окупантів.

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На Новопавлівському напрямку, розповів речник Генштабу, Сили оборони відбили близько 13 атак противника південніше Золотої Ниви, Пречистівки, в районі Старомайорського Донецької області.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку протягом минулого тижня ворог здійснив понад 50 штурмових дій в районах західніше Новопокровки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, за інформацією Генштабу, російські окупанти свої основні зусилля зосереджують на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Російські загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей. У той сам час, зазначив Ковальов, російські загарбники намагаються витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі Дніпра Херсонської області, де протягом минулого тижня здійснили близько 30 штурмів позицій українських військ.

Знищення порожні техніки

Він повідомив, що Сили оборони минулого тижня знищили 99 із 117 ворожих ударних дронів типу Shahed та близько 10 розвідувальних безпілотників. Також українські воїни знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, два винищувачі Су-34 та один Су-35.

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Авіація Сил оборони, за даними речника Генштабу, за минулий тиждень завдала ударів по 62 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, одному пункту управління та 25 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ, за інформацією Ковальова, протягом тижня завдали ураження по 24 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, двох засобах ППО, 5 пунктах управління, 6 складах боєприпасів, 29 артилерійських засобах на вогневих позиціях, 4 радіолокаційних станціях противника.