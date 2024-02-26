Посол Зварич закликав польську владу знайти і покарати винних у розсипанні української агропродукції

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польську владу відреагувати на факти розсипання української агропродукції у Польщі.

Про це він написав у соцмережі (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємося до польської влади і поліції зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", - написав Зварич, коментуючи черговий інцидент із розсипанним зерном, коли 180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі.

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Зазначимо, що це не перший випадок розсипання української агропродукції у Польщі.

Розсипання української агропродукції у Польщі

Так, 20 лютого польські мітингувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною і висипали зерно з вантажного вагона.

23 лютого близько 9:00 у залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

24 лютого близько 9:00 на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами.