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Посол Зварич закликав польську владу знайти і покарати винних у розсипанні української агропродукції

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польща
Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польську владу відреагувати на факти розсипання української агропродукції у Польщі.

Про це він написав у соцмережі (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємося до польської влади і поліції зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", - написав Зварич, коментуючи черговий інцидент із розсипанним зерном, коли 180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі.

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Зазначимо, що це не перший випадок розсипання української агропродукції у Польщі.

Розсипання української агропродукції у Польщі

Так, 20 лютого польські мітингувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною і висипали зерно з вантажного вагона.

23 лютого близько 9:00 у залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

24 лютого близько 9:00 на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    нічого і нікого польська влвда не буде шукати. "ляхи" виконують завдання,які добре проплачуються як ЄС,так і куйлом.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Взагалі-то це кримінальний злочин проти власності. Це до протестів стосунку не має. Цей злочин повинен бути розслідуваний, а винуватці - покарані.
  • Mikola Mazurenko
    Поляки нам здорово допомагають і отак обсирати їх, не розібравшись, підступно. І те що зернобариги валять скупленим у наших фермерів за копійки зерном достаток польських фермерів не робить честі зеленому уряду.
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