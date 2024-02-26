Озвучені Зеленським дані про кількість загиблих воїнів значно відрізняються від оцінок США, - NYT
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними США, які були озвучені влітку 2023 року, втрати України з 24 лютого 2022 року, попередньо, становлять близько 70 тисяч військових убитими й 100-120 тисяч - пораненими.
Втрати російської армії, за даними США, приблизно вдвічі вищі, зазначає видання.
Дані Зеленського про кількість загиблих українських військових не вдалося перевірити незалежно, наголошується в матеріалі.
Видання зазначає, що глава держави уперше розкрив інформацію про втрати в повномасштабній війні, аргументуючи це необхідністю протистояти російській пропаганді, яка стверджує, що російські окупанти вбили 60 тисяч українських військових.
Незвичайна заява Зеленського пролунала в той час, коли ЗСУ перебувають в обороні, "відчуваючи брак живої сили й боєприпасів на більшій частині лінії фронту", а російські війська штурмують на сході та півдні, йдеться в матеріалі NYT.