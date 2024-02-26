Окупанти акумулюють резерви на Куп’янському напрямку з метою прориву нашої оборони. Ціль ворога - Куп’янськ, - ЗСУ

Упродовж 24 лютого окупанти не наступали на Куп’янському напрямку, наразі там відносне "затишшя" у бойових зіткненнях.

Про це повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Коли ми не бачимо щось про бойові зіткнення, це не означає, що там не йде війна. Там застосовується артилерія, росіяни закидують українські війська КАБами з бомбардувальників тощо", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, з чим пов'язано це перегрупування, Євлаш сказав: "Вони отримали якийсь план від військового керівництва, їм треба перегрупувати свої сили, щоб продовжити наступи".

"Найімовірніше, таке "затишшя" у бойових зіткненнях пов'язано саме з цим. Противник там акумулює свої резерви у намаганні прорвати фланг нашої оборони, і, звичайно, що основною ціллю росіян на цьому напрямку є місто Куп'янськ", - сказав військовий.

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