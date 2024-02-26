Німеччина веде таємні перемовини з Індією про закупівлю боєприпасів для України, - ЗМІ

Представники Німеччини ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди.

Про це йдеться у матеріалі Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що неформальна група офіцерів, дипломатів і держслужбовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств зустрічається в Берліні кожні два тижні.

Вони дають поради, до яких країн можна звернутися, які ще можуть мати запаси боєприпасів, і як їх переконати.

За інформацією джерел з урядів, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.

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В Індії, зокрема, досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів. За оцінками джерел, це кілька сотень тисяч снарядів. Уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди, оскільки Індія досі підтримує дружні відносини з Москвою.

"Як наслідок, зараз ведуться приховані переговори про те, чи можна отримати боєприпаси через посередників", - йдеться у матеріалі.

Вказано, що подібні угоди можливі з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси. На думку експертів, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще зберігають запаси або навіть можуть виробляти боєприпаси.

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