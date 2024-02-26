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Іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей, - Клименко

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іноземці
Добровольці-іноземці, які боронять Україну в складі Сил оборони, зможуть отримати громадянство України.

Про це в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів прийняв ряд постанов, які визначають порядок отримання і громадянства в подальшому. Більш того, всі документи, які є в цих громадян, і посвідки на тимчасове проживання в Україні, вони всі дійсні навіть, якщо терміни повиходили. Я впевнений, що ці громадяни інших країн, які брали участь у збройній відсічі російському війську, вони всі отримають, якщо буде таке бажання, українське громадянство", - зазначив він.

За словами Клименка, це стосується і членів їхніх сімей.

Читайте: За два роки жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально, - Клименко

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Yurka Gagarin
    Слава Украине!!!Алга Казахстан!!!

  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Й отримавши громадянство вони не зможуть виїхати з України .... бо чоловіків України не випускають , "гарний" план.
  • Деніс Войцеховський
    Невзорову свого часу швидко дали.
    Білоруси і росіяни в ЗСУ і досі з "рідними" паспортами.
    Давно час виправити.
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