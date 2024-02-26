Радник Сенату США Паркер неофіційно передав в Україну снайперське спорядження, він перебуває під слідством, - NYT

Старший радник Сенату США в Комісії з безпеки та співробітництва в Європі США Кайл Паркер неофіційно передав в Україну спорядження для снайперів на 30 тисяч доларів. Тепер через це він перебуває під слідством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The New-York Times.

Комісія очолюється членами Конгресу й укомплектована помічниками членів Конгресу. Вона впливає на питання демократії та безпеки й активно підтримує Україну.

Діяльність Паркера

Як зазначається, у конфіденційному звіті директора та головного юрисконсульта комісії йдеться про те, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом.

У звіті також вказано, що він "найняв українського чиновника для отримання стипендії від уряду США, всупереч запереченням чиновників з питань етики та безпеки Конгресу США".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За два роки жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально, - Клименко

Також NYT пише, що Паркер міг "свідомо чи несвідомо стати мішенню і використовувався іноземною розвідувальною службою", посилаючись на невизначені "питання контррозвідки", які повинні бути передані ФБР.

Крім того, зазначається, що звіт "настільки занепокоїв" голову комісії Джо Вілсона, що він рекомендував звільнити Паркера з метою захисту національної безпеки.

У своєму листі Вілсон також заявив, що скандал у комісії може поставити під загрозу "майбутню допомогу Україні".

Читайте також: Половина постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території, - Умєров

Паркер відправив спорядження українським військовим

Видання пояснює, що звіт спирався на публічні записи заходу, під час якого Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

У записі він сказав, що родич в Україні передав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, на які він купив далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

Він зазначив, що доставив їх до Харкова на Великодні вихідні 2022 року "хлопцям, які збираються боротися зі снайперами на передовій". Далекоміри - це спеціалізовані біноклі або монокуляри. Вітроміри допомагають розраховувати погодні параметри для вирівнювання пострілів.

Експорт такого обладнання не обов'язково обмежений, хоча поставки складних моделей можуть бути обмежені. Паркер сказав, що він дотримується експортного законодавства: "У воюючу Україну не можна їхати з пустою валізою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США: Демократії не мають самоусуватися від захисту цінностей, які визначили сучасний світ. ВIДЕО

Паркер щонайменше 7 разів був в Україні з 24 лютого 2022 року

Як пише NYT Кайл Паркер - "один з багатьох американців, які прибули в Україну після початку повномасштабного вторгнення".

У своїх лекціях, подкастах і дописах у соціальних мережах Паркер заявив, що від початку вторгнення в лютому 2022 року він щонайменше сім разів відвідував Україну, зокрема у зоні бойових дій, називаючи себе "американським чиновником, який найбільше подорожував до України у воєнний час".

На фотографіях з цих поїздок у соціальних мережах він зображений у камуфляжі та з розпізнавальними знаками українських підрозділів.

Водночас NYT зазначає, що відвідування лінії фронту в Україні не є незаконним, попри застереження Державного департаменту США. Але Паркер публічно говорив так, ніби вони були офіційними. Деякі з тих, хто подорожував з ним, сказали, що вірили, що він був у державних справах.

Представник містера Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Він сказав, що Паркер став об'єктом "кампанії відплати" за звинувачення в неправомірних діях проти авторів доповіді.

Також читайте: Комісія Сенату США проведе слухання щодо використання американських мікросхем у зброї РФ, - Reuters