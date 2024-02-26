Новини

Литва не планує забороняти імпорт російського зерна

5 69222
зерно,угода,зернова
Міністерство сільського господарства Литви планує оголосити про нові обмеження на імпорт зерна, але водночас не має наміру запроваджувати повну заборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Раніше парламент Латвії тимчасово заборонив імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів.

"Заборона в принципі не є простою справою, існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод", - сказав радник міністра сільського господарства Литви Рокас Петрашюнас.

"І латвійці отримають багато критики за цю заборону, тому я думаю, що це не обов'язково піде так, як планувалося", - додав він.

Читайте: Латвія вимагає заборонити експорт російського зерна до країн ЄС і замінити його українським

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Tierre
    "існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод"
    А на Польщу такого тиску немає, чи їм повіг? Чи СОТ захищає тільки інтереси РФ?
  • Ivan Snigirenko
    То ж українську пшеницю блокувати , а російську зась , бо вона йде разом з газом , нафтою , добривами, ураном та з руським миром.
  • Serhiy Talatynnik
    Гроші хороша штука яка не пахне…..
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини