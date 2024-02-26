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РФ відповість "симетрично" на дії Заходу у разі конфіскації її заморожених активів за кордоном, - міністр фінансів РФ Сілуанов

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рублі,активи
Російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що Росія відповість "симетрично" на будь-які дії США та їхніх союзників, спрямовані проти її заморожених активів за кордоном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву міністра фінансів РФ, передає Цензор.НЕТ.

"У нас також не менше заморожених активів, ніж у Заходу", - наголосив Сілуанов.

Однак міністр не уточнив, які саме західні активи мав на увазі, але, ймовірно, йшлося про заморожені золото-валютні резерви Росії.

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Широкомасштабні міжнародні санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, заблокували низку активів за кордоном, включаючи близько 300 мільярдів доларів, що належать Центробанку Росії. Кампанія політиків та активістів, спрямована на те, щоб забрати ці активи та передати виручені кошти Києву, набирає обертів.

Агентство нагадує, що Росія заблокувала кошти нерезидентів з країн, які вона вважала "недружніми", на спеціальних рахунках типу "С" після початку війни. Станом на початок листопада 2022 року на цих рахунках перебувало понад 280 мільярдів рублів (3 мільярди доларів).

Відтоді ЦБ РФ не розкриває суму заморожених активів, хоча в червні минулого року російський "Інтерфакс" повідомляв, що до кінця 2022 року ця сума зросла до майже 600 мільярдів рублів (6,4 мільярда доларів).

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила в лютому, що кошти поступово накопичуються на рахунках "С", в основному коштом виплат дивідендів, купонів і погашення боргу за облігаціями.

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • dwt
    Вкладывал этот Запад в российскую экономику миллиарды, строил заводы, обеспечивал рабочие места и такая "благодарность", а то так бы и жили с отсталыми советскими технологиями, которые тоже все в основном ворованные у Запада.
  • ZoV KobZona
    Американцам и Европейцам запретят посещать параши в параше.
    На снимке очередь свинособак в туалэт типа сортир на льду Байкала.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Блііін! 😲 Напевне конфіскують у глубінного народа кацапії імпортні тєлєвізори і пралки для отримання мікрочипів, а також штани "Абібас" "Адідас"? 🤔
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