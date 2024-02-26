Росія не має "больового порогу", сподіватися на це марно, - глава Сил оборони Естонії Херем

Коли два роки тому Росія почала повномасштабну війну в Україні, всі думали, що у Росії є якийсь больовий поріг, але зараз його неможливо виміряти й розраховувати на це не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем.

"Нині Україні вдалося відтіснити Росію з дуже великих територій, куди російські війська спочатку змогли дістатися. За останній час серйозних змін на фронті не відбулося.

Але я не думаю, що правильно називати ситуацію, що склалася, патовою. Зараз триває позиційна війна, в якій обидві сторони вимотують одна одну", - сказав Херем.

Він додав, що Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб хоч трохи просунутися вперед.

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"Якщо раніше ми вважали, що у Росії є якась межа втрат, то зараз говорити про це не доводиться", – сказав Херем.

Також, за його словами, не варто очікувати на послаблення запасу стійкості російського суспільства.

"Раніше ми сподівалися на те, що російське населення зламається, але зараз можна спостерігати зовсім іншу картину. Люди, які раніше отримували кілька сотень доларів на місяць, тепер з великим бажанням підписують контракти на участь у війні за 2000 євро або доларів на місяць. Особи, які втратили роботу через санкції, тепер задіяні у військовій промисловості. Вони також вважають, що рятують світ від гнилої західної культури і всього такого. Тож це працює", – зазначив Херем.