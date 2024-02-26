Павел дозволив 20 громадянам Чехії приєднатися до ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел дозволив 20 громадянам країни вступити до лав Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Зазначається, що ще 56 заявок чеський лідер відхилив на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ.

За словами Павела, причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів поставленим критеріям.

Попередник Павела Мілош Земан із 24 лютого 2022 року видав громадянам Чехії 132 дозволи приєднатися до Сил оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія знайшла спосіб дістати 800 тис. снарядів для України, - Павел