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Павел дозволив 20 громадянам Чехії приєднатися до ЗСУ

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Президент Чехії Петр Павел дозволив 20 громадянам країни вступити до лав Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Зазначається, що ще 56 заявок чеський лідер відхилив на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ.

За словами Павела, причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів поставленим критеріям.

Попередник Павела Мілош Земан із 24 лютого 2022 року видав громадянам Чехії 132 дозволи приєднатися до Сил оборони України.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Amber
    Щира подяка чеському народу і особисто Павлу Петру за підтримку
    нашої краіни 👍🏼🙏🏼❤️
  • ОсвальдКоблпот 7abcdef4
    Подяка Чеським бандерівцям які як і Українці ненавидять москальню.
  • Катруся
    Більшість з них не знають, де та Україна і уявлення не мають у що вляпуються. На відміну від чехів, вони точно розуміють куди і за що йдуть.
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