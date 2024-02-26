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Понад 90% українських підприємств відновили роботу і виходять на довоєнні потужності, - Шмигаль

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Наразі 90% підприємств в Україні вже відновили роботу та повертаються до довоєнних потужностей. Найбільші темпи відновлення демонструють будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля і переробна промисловість

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Зроблено в Україні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стійкість України за два роки повномасштабної війни - це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу", - зазначив він.

За словами очільника уряду, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну економіка впала на 30%, а багато хто з експертів пророкував економічну катастрофу, "але так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців".

Шмигаль підкреслив, що саме адаптивність, ініціативність, кризовий менеджмент, своєчасні програми підтримки з боку держави - допомогли бізнесу втриматись і відновитися.

"Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей", - поінформував прем’єр-міністр.

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Він уточнив, що найбільші темпи відновлення демонструють такі галузі, як будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля, переробна промисловість.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Александр Хомер
    По стопам своего начаЛныка!!! У того в голове давно война закончилась вместе с мозгами, а у этого изначально их не было и нет.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ці слова з вуст Шмигаля звучать, як розпач. Мовояв, щоб ми не робили, як би їх не гнобмюили, а вони, падлюки відновлюються!
  • НБ
    Цього просто не може бути. Занадто багато людей виїхало з країни, воюють або зайняті в тіні. Брехня. В грошовому вимірі завдяки інфляції "так" можливо, але по виробництву реального товару ми в дупі.
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