Понад 90% українських підприємств відновили роботу і виходять на довоєнні потужності, - Шмигаль
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Зроблено в Україні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стійкість України за два роки повномасштабної війни - це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу", - зазначив він.
За словами очільника уряду, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну економіка впала на 30%, а багато хто з експертів пророкував економічну катастрофу, "але так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців".
Шмигаль підкреслив, що саме адаптивність, ініціативність, кризовий менеджмент, своєчасні програми підтримки з боку держави - допомогли бізнесу втриматись і відновитися.
"Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей", - поінформував прем’єр-міністр.
Він уточнив, що найбільші темпи відновлення демонструють такі галузі, як будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля, переробна промисловість.