За два роки Латвія надала Україні допомоги на 650 млн євро
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З початку повномасштабної війни в Україні Латвія направила на підтримку Києва 650 млн євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.
"Підтримка України може бути виміряна в грошовому вираженні - за два роки війни Києву було направлено з Латвії 650 млн євро - як з державного бюджету Латвії, так і приватних пожертвувань. В Україну відправили безпілотники, вертольоти, зенітні ракети й багато іншого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс раніше наголошував, що для перемоги України потрібна підтримка партнерів не лише сьогодні, а й у майбутньому,