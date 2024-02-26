За два роки Латвія надала Україні допомоги на 650 млн євро

З початку повномасштабної війни в Україні Латвія направила на підтримку Києва 650 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

"Підтримка України може бути виміряна в грошовому вираженні - за два роки війни Києву було направлено з Латвії 650 млн євро - як з державного бюджету Латвії, так і приватних пожертвувань. В Україну відправили безпілотники, вертольоти, зенітні ракети й багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс раніше наголошував, що для перемоги України потрібна підтримка партнерів не лише сьогодні, а й у майбутньому,

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