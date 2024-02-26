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Агресія РФ почалася 10 років тому. США непохитні: ми ніколи не визнаємо окупацію Криму Росією, - посол Брінк

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шмигаль,брінк
Сполучені Штати ніколи не визнають спробу окупації Криму російськими загарбниками. З початку вторгнення РФ до півострова почалися порушення прав людини, викрадення і катування кримських татар та інших громадян України.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X у День кримського спротиву російській окупації, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що російська агресія проти України почалася 10 років тому і була явним порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України та спробою забрати свободу її народу.

"Із вторгненням Росії почалися порушення прав людини, викрадення та катування кримських татар та інших громадян України, які проживають на півострові. Світ став свідком, як кримські татари стають обʼєктами політичних репресій з боку Росії", - наголосила Брінк.

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Посол США зауважила, що, як і на інших окупованих територіях України, Росія використовує депортацію та незаконне переміщення громадян України, включаючи дітей, щоб знищити ідентичність нації.

Але культура і традиції кримських татар та інших корінних народів України залишаються живими й сильними, наголосила дипломатка.

"У 10-річчя цього незаконного акту Росії Сполучені Штати непохитні: ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією. Крим – це Україна", - резюмувала посол.

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Саме правильне рішення для США і НАТО це підписати з Україною договір військового партнерства та прийняти Україну в блок НАТО в кордонах 1991 року. Після чого заблокувати кордони з Рашкою щоб навіть голка з территорії помойки не пролізла на міжнародний ринок. Через 2-3 роки рашка піде на любі умови.
  • Валентин Коваль 7c749467
    Ну - так - 10р назад США непохитно не визнала окупацію Криму - а толку
  • Виктор Дийнега
    США як ініціатор договору винні Україні беспеку - Ціна беспеки в договорі не зазначалась, тому про гроші не має бути речі. За росходи США на беспеку України мають покарати Рашку. Як і в випадку з порушенням ПДР - платить порушник, а не жертва.
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