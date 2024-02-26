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Війна в Україні не завершиться швидко, - президент Чехії Павел

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Війна в Україні не закінчиться в осяжному майбутньому. Жодна зі сторін не зможе досягти поставлених цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio, про це заявив президент Чехії Петр Павел.

"Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано. Путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", - додав Павел.

На його думку, взаємна втома від конфлікту, ймовірно, з часом призведе до переговорів. Водночас Павел висловив щире захоплення українцями, які вже 2 роки обороняються від ворога, який має кількісну перевагу.

Щодо ймовірності поширення конфлікту на територію країн НАТО, чеський президент переконаний, що РФ занадто слабка, аби нападати на інші держави.

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"Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні", - резюмував політик.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Мрачный скептик
    Тяжело быстро закончить войну, когда играешь по правилам врага. Союзники московитов не запрещают стрелять своим оружием ни по территории Украины, ни по территории НАТО.
  • K Raze
    ви досі живете в казці, де вам здається, що Китай не найближчий друг росії, а татари чи дагестанці хочуть незалежність
  • НБ
    Україна може перемогти в осяжному майбутньому. Для цього потрібно переходити на активну диверсійну роботу в тилу ворога. Там має вибухати і ламатись усе. І це кардинально змінить ситуацію на фронтах. Потрібно прибрати Зєлєнского і решту інородців та його ********* корумпованих призначенців. Єрмака і татарова знищити фізично. Це без варіантів. А їх призначенців пересадити по колоніям з конфіскацією.
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