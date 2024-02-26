Уряд України передав Єврокомісії та Польщі пропозиції щодо розблокування кордону, - Зеленський

Український уряд підготував і передав Єврокомісії та Польщі пропозиції щодо розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Зроблено в Україні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд України підготував пропозиції, як вирішити проблему на кордоні з Польщею. І пропозиції були передані Єврокомісії, колегам з Польщі. Нам треба зробити все, щоб ситуація була вирішена, вирішена спокійно, прагматично, і щоб відповідні пропозиції запрацювали", - наголосив глава держави.

Він подякував українським аграріям і українському бізнесу за розуміння усіх наявних викликів і за "дуже достойну поведінку на кордоні України".

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