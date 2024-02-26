Справу про громадянство затягують, - адвокати Коломойського

Верховний Суд вже розглядав питання строків перед відкриттям провадження та надав свою оцінку

Два місяці поспіль не відбувається розгляд позивної заяви Ігоря Коломойського щодо втрати громадянства України. І на це є свої причини, зокрема, тиск зі сторони Банкової.

Про це сказала адвокат Христина Ямельська, яка представляє інтереси Ігоря Коломойського. Вона прокоментувала клопотання Президента про залишення позову без розгляду.

"Вже другий місяць ніяк не може розпочатись розгляд позовної заяви Ігоря Коломойського до Президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним та скасування указу в частині втрати громадянства України у Верховному Суді в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду", — сказала вона.

Ознайомившись із позовними вимогами, Президент України подав клопотання з метою недопущення розгляду позовної заяви Ігоря Коломойського Верховним Судом.

Ямельська каже, що Верховний Суд вже розглядав питання строків перед відкриттям провадження та надав свою оцінку фактам дотримання строків позивачем. Натомість вже друге судове засідання підряд Верховний Суд не може закінчити розгляд клопотання Президента України.

За її словами, це пов’язано з тим, що представник Президента України нібито навмисно затягує судовий процес, а справа наповнюється неналежними та недостатніми доказами.

"Важливо, що від початку судового розгляду ні Президент України, ні Державна міграційна служба України належних доказів повідомлення в передбачений законом спосіб Ігоря Коломойського про втрату ним громадянства надати не змогли", — каже вона.

У підсумку Ямельська зазначила, що залишається лише гадати, коли вирішиться клопотання Президента України і чи зможе Верховний Суд, забезпечуючи верховенство права та рівність і змагальність всіх учасників судового процесу, неупереджено та своєчасно розглянути позовну заяву по суті, уникаючи тиску Банкової.